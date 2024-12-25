Более 400 собак-проводников прошли обучение в столичном метро с 2014 года

Фото: mosmetro.ru

В 2024 году в Московском метрополитене прошли обучение более 50 собак-проводников, а с 2014-го – свыше 400. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

Собаки-проводники помогают своим незрячим и слабовидящим хозяевам. Для работы в общественном транспорте их готовят специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС) при сопровождении Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), пояснили в ведомстве.

В честь окончания обучения Дептранс выпустил настенные календари с собаками-проводниками. Их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", а также на маркетплейсах.

С начала года сотрудники ЦОМП сопроводили свыше 240 незрячих и слабовидящих пассажиров метро с собакой-проводником. Чаще всего к инспекторам обращались с просьбой добраться до местных отделений ВОС. Вторым по популярности стал маршрут до Российской государственной библиотеки для слепых.