19 апреля, 14:30M24.RU
Специалисты рассказали, как и где обучают собак-поводырей
19 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Вход разрешен: какие права имеют владельцы собак-поводырей и как готовят собак к ответственной работе?".
Перед журналистами выступили:
- заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой СББЖ ЮАО Вера Земская;
- директор центра развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью "МИРА", соруководитель клуба владельцев собак-проводников города Москвы и Московской области "Мудрый пес" Юлия Пашкова;
- заместитель директора учебно-кинологического центра "Собаки-помощники" Элина Почуева.