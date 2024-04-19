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Новости

19 апреля, 14:30

M24.RU

Специалисты рассказали, как и где обучают собак-поводырей

Специалисты рассказали, как и где обучают собак-поводырей

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19 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Вход разрешен: какие права имеют владельцы собак-поводырей и как готовят собак к ответственной работе?".

Перед журналистами выступили:

  • заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой СББЖ ЮАО Вера Земская;
  • директор центра развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью "МИРА", соруководитель клуба владельцев собак-проводников города Москвы и Московской области "Мудрый пес" Юлия Пашкова;
  • заместитель директора учебно-кинологического центра "Собаки-помощники" Элина Почуева.
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