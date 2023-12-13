"Актуальный репортаж": как работают столичные приюты для неулетевших птиц

В столице птицы, которые не смогли улететь на зимовку на юг, не пропадут, не замерзнут и не будут голодать. Их размещают в специальном питомнике.

На данный момент в таких приютах содержат лебедей, уток и гусей – из-за травм они были вынуждены остаться в столице. Содержание лебедя в питомнике стоит три тысячи рублей в месяц. В эту же сумму обходится зимовка одного гуся.

Куда обращаться жителям столицы, если заметили замерзающую птицу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.