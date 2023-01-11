Москвичей призвали помогать лежащим без сознания птицам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Причиной, по которой свиристели в Москве лежат на земле без сознания, может быть их переохлаждение. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил руководитель отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования Сергей Бурмистров.

Одна из версий заключается в том, что птицы просто опьянели, наевшись забродивших ягод. Однако это маловероятно, считает специалист, поскольку сейчас в столице сильные морозы.

"Вероятнее всего, птицы набили себе зоб ягодами, которые сейчас покрыты льдом, получили переохлаждение и упали в обморок", – объяснил он.

По словам Бурмистрова, птицы приходят в себя после того, как ягоды размораживаются внутри их тела. Тем не менее помощь человека в подобных случаях не будет лишней. Птицу нужно поместить в коробку и отнести в теплое место, например в машину или а подъезд. Когда та очнется, ее следует отпустить на волю.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Мосприроды зафиксировало в столице свыше 100 видов птиц, 88 из которых занесены в Красную книгу города. По словам специалистов, выявление новых видов животных и растений свидетельствует об улучшении экологии столицы.



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