Свыше 80 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосприроды в 2022 году зафиксировали в столице более 100 видов птиц, 88 из которых занесены в Красную книгу города. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что на природных территориях столицы в разное время года можно встретить около 270 пернатых. Эксперты подчеркнули, что выявление новых видов животных и растений свидетельствует об улучшении экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что на территории парка "Останкино" заметили краснокнижных уток-мандаринок. Они относятся к третьей категории редкости.

В общей сложности в России насчитывается 15 тысяч пар таких уток. Они обитают преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!