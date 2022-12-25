Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Двух краснокнижных сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"К сожалению, даже холода не останавливают тех, кто незаконно использует диких животных для фотографирования на улице. Так, недавно ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейке, рядом с домом 9, строением 2", – говорится в сообщении.

Уточняется, что у фотографов не было документов на птиц. Сов передали в центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин рассказывал, что в 2022 году в Москве зафиксировали активную миграцию уральских сов из Сибири. По его словам, одной из причин переселения птиц в столицу является увеличение кормовой базы, второй – рост самой популяции сов, которые также именуются как длиннохвостые неясыти. Третьей причиной считают лояльное отношение людей к птицам.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!