В Москве обнаружили пьяных птиц

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Жители столицы обнаружили захмелевших пернатых. Орнитологи порекомендовали организовать им вытрезвитель в домашних условиях. По мнению научного сотрудника "Союза охраны птиц России" Елены Черновой, многие пернатые после забродивших ягод ведут себя достаточно неадекватно.

Она считает, что птицы могут есть такие ягоды куда с большим удовольствием, чем обычные. Алкоголь же действует на пернатых точно так же, как и на человека.

"Пьяная птичка будет натыкаться на предметы, веселиться, драться с другими и так далее. <…> надо поместить птицу в коробочку, поставить в темное тихое место и оставить в покое на несколько часов, после этого она проспится и ее можно будет спокойно выпустить", – поделилась Чернова в разговоре с изданием "Подъем".

После пробуждения, заявила эксперт, пернатый захочет пить, поэтому следует поставить рядом с ним миску с водой. Или можно напоить его через пипетку в угол клюва. По мнению Черновой, забродившие ягоды не оказывают сильного влияния на популяцию птиц.

Ранее сообщалось, что в период с середины июля до середины августа в Московском зоопарке родились птенцы фламинго, их можно увидеть на Большом пруду. На свет появились 3 птенца: один розовой и 2 красной окраски.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!