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Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго

Птичья диета. Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго
животныеобществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Птенцы розовых фламинго вылупляются на самом деле не розовыми, а покрытыми светло-серым пухом, рассказал Москве 24 орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что в честь Всемирного дня розового фламинго 24 июня для посетителей, соблюдающих определенный дресс-код, организуют бесплатный вход. Чтобы принять участие в акции "Дитя заката" и не платить за билеты, нужно надеть два или более розовых элемента одежды. В зоопарке уточнили, что речь идет именно об этом цвете, красные и оранжевые вещи не подойдут.

По словам Евгения Коблика, розовый оттенок фламинго приобретают только на второй-третий год жизни.

Розовый оттенок фламинго – результат питания рачками артемия. Ракообразные вырабатывают определенный пигмент. Птица, поедая рачков, перерабатывает этот пигмент не полностью. В итоге он встраивается в растущее оперение, не теряя своей розоватой окраски.
Евгений Коблик
орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ

"Если фламинго не кормить рачками или их заменителями с подобными пигментами, то фламинго белеет", – уточнил орнитолог.

По его словам, в прошлом веке, когда не существовало специальных кормовых добавок с заменителями рачков, во многих зоопарках мира птицам в пищу добавляли свеклу, красный болгарский перец и морковь. "Это добавляло пигмент каротиноидного ряда, и перья фламинго розовели", – пояснил Евгений Коблик.

В мире существует шесть видов фламинго, и розовый – лишь один из них, напомнил специалист. Орнитолог добавил, что в названии этих птиц кроется парадокс.

"Тот вид, который мы называем розовым, он как раз самый белый из них. Все остальные значительно розовее. В Южной Америке есть даже красный фламинго... То есть это какой-то парадокс получается, вид называется розовый, но он самый из них не розовый", – заключил эксперт.

Ранее в Московском зоопарке попросили гостей не подкармливать старейшего жирафа Самсона. Отмечается, что ему скоро исполнится 29 лет, что по человеческим меркам составляет примерно 95 лет. Животное соблюдает строгую лечебную диету из-за возрастных проблем с желудочно-кишечным трактом и зубами.

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