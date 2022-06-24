Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Птенцы розовых фламинго вылупляются на самом деле не розовыми, а покрытыми светло-серым пухом, рассказал Москве 24 орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.
Ранее в Московском зоопарке сообщили, что в честь Всемирного дня розового фламинго 24 июня для посетителей, соблюдающих определенный дресс-код, организуют бесплатный вход. Чтобы принять участие в акции "Дитя заката" и не платить за билеты, нужно надеть два или более розовых элемента одежды. В зоопарке уточнили, что речь идет именно об этом цвете, красные и оранжевые вещи не подойдут.
По словам Евгения Коблика, розовый оттенок фламинго приобретают только на второй-третий год жизни.
"Если фламинго не кормить рачками или их заменителями с подобными пигментами, то фламинго белеет", – уточнил орнитолог.
По его словам, в прошлом веке, когда не существовало специальных кормовых добавок с заменителями рачков, во многих зоопарках мира птицам в пищу добавляли свеклу, красный болгарский перец и морковь. "Это добавляло пигмент каротиноидного ряда, и перья фламинго розовели", – пояснил Евгений Коблик.
В мире существует шесть видов фламинго, и розовый – лишь один из них, напомнил специалист. Орнитолог добавил, что в названии этих птиц кроется парадокс.
"Тот вид, который мы называем розовым, он как раз самый белый из них. Все остальные значительно розовее. В Южной Америке есть даже красный фламинго... То есть это какой-то парадокс получается, вид называется розовый, но он самый из них не розовый", – заключил эксперт.
Ранее в Московском зоопарке попросили гостей не подкармливать старейшего жирафа Самсона. Отмечается, что ему скоро исполнится 29 лет, что по человеческим меркам составляет примерно 95 лет. Животное соблюдает строгую лечебную диету из-за возрастных проблем с желудочно-кишечным трактом и зубами.
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