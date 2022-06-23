Эксперты перечислили плюсы и минусы совместного сна с кошками

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Врачи и психологи рассказали о плюсах и минусах совместного сна с кошками, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Медики предупредили, что существуют риски развития аллергических реакций и заражения токсоплазмозом.
В свою очередь, психологи обратили внимание на то, что кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему. По словам экспертов, эти звуки хорошо настраивают на сон. Однако следует помнить, что кошку нельзя насильно заставить спать с хозяином, заметила зоопсихолог Татьяна Куликова. Питомца нужно будет постепенно к этому приучать.
Ранее ученые из Бразилии обнаружили связь между любовью хозяина к кошке и ее плохим поведением, в том числе порчей мебели.
По итогам опроса, в котором приняли участие 500 владельцев кошек, специалисты пришли к выводу, что животные проказничают тем больше, чем сильнее любовь хозяина к ним. Любящие хозяева просто больше позволяют своим питомцам, уточнили ученые.
Кроме того, эксперты добавили, что на отношения между хозяином и питомцем влияет наличие в семье других животных, а также частота визитов к ветеринару.
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