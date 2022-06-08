Россияне рассказали о своих тратах на домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти половина респондентов (41%) тратят на содержание питомцев около 3–5 тысяч рублей ежемесячно, еще 36% – до 3 тысяч рублей, сообщает Life.ru.
Согласно исследованию, 12% хозяев готовы выделить на содержание питомца порядка 5–10 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей могут выделить хозяева из Перми (19%), Москвы (18%), Уфы (16%), Новосибирска (14%), Петербурга и Екатеринбурга (по 13%).
При этом из опроса следует, что кошки пользуются большей популярностью: их содержат 46% опрошенных, собаки есть лишь у 39%. Также люди предпочитают заводить кроликов (7%), рыбок (6%) и грызунов (5%).
Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку от клещей. По его словам, среди эффективных средств – специальная одежда, ошейник, спреи, капли и таблетки. Спреи и капли эффективны в течение почти месяца, а препараты для приема внутрь – 12 недель. Если хозяин все же выбирает для четвероногого специальный ошейник от клещей, он должен быть на питомце всегда, а не только на улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: