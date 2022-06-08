Россияне рассказали о своих тратах на домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти половина респондентов (41%) тратят на содержание питомцев около 3–5 тысяч рублей ежемесячно, еще 36% – до 3 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Согласно исследованию, 12% хозяев готовы выделить на содержание питомца порядка 5–10 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей могут выделить хозяева из Перми (19%), Москвы (18%), Уфы (16%), Новосибирска (14%), Петербурга и Екатеринбурга (по 13%).

При этом из опроса следует, что кошки пользуются большей популярностью: их содержат 46% опрошенных, собаки есть лишь у 39%. Также люди предпочитают заводить кроликов (7%), рыбок (6%) и грызунов (5%).

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку от клещей. По его словам, среди эффективных средств – специальная одежда, ошейник, спреи, капли и таблетки. Спреи и капли эффективны в течение почти месяца, а препараты для приема внутрь – 12 недель. Если хозяин все же выбирает для четвероногого специальный ошейник от клещей, он должен быть на питомце всегда, а не только на улице.

