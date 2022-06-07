Кинолог рекомендовал не давать собакам есть грязную уличную траву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал не давать собакам есть грязную уличную траву из-за угрозы отравления питомца. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, трава на улице может быть обработана химическими веществами, а также содержать яйца гельминтов.
"Поэтому следите, чтобы собака ни в коем случае не ела траву, растущую в городских скверах, и тем более вдоль автомобильных дорог", – сказал Голубев.
Кинолог посоветовал выращивать зелень для питомцев самостоятельно. Он отметил, что в зоомагазинах продается уже готовая трава в горшочках, которая подходит для кошек и собак.
"Для проращивания также подойдут пшеница или овес. Собаки также могут жевать листья петрушки, укропа, щавеля, шпината, свеклы или базилика: все то, что можно найти на грядке летом", – добавил специалист.
Ранее Голубев рассказал, что отсутствие четкого графика кормления собаки может вызвать у питомца проблемы с желудком. Кинолог подчеркнул, что слишком маленький перерыв между кормлениями, а также постоянный доступ к еде могут привести к перееданию. Специалист добавил, что не стоит смешивать сухой корм и натуральное питание.
"ГОСТ шоу": корм для животных
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