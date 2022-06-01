Кинолог рассказал о правилах общения детей с собаками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ребенок должен понимать, что собака – это не игрушка, а живое существо со своими желаниями и потребностями. Об этом "Мосленте" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что иногда у собаки может не быть желания играть. При этом кинолог добавил, что животные требуют внимания, уважения и заботы.

Голубев подчеркнул, что собака демонстрирует своим поведением, когда ей что-то нравится или нет. По его словам, если питомец при вилянии хвостом расслаблен или демонстрирует другие признаки позитивного поведения, то он радуется. Если же собака заняла оборонительную позу, то лучше к ней не приставать.

"Собака облизывается, зевает или зажмуривается – это признак дискомфорта. Она отворачивает голову или поворачивается спиной – это также сигнал о неготовности идти на контакт. Собака хочет уйти – ни в коем случае не препятствуйте этому", – указал Голубев.

Кинолог сказал, что если животное поджимает хвост, прижимает уши, морщит нос, показывает зубы и рычит, смотрит в глаза, то необходимо незамедлительно закончить игру. Он напомнил, что собаку не стоит тревожить во время сна, еды или общения со своими щенками.

Ранее Голубев рассказал, что отсутствие четкого графика кормления собаки может вызвать у питомца проблемы с желудком. Кинолог подчеркнул, что слишком маленький перерыв между кормлениями, а также постоянный доступ к еде могут привести к перееданию. Специалист добавил, что не стоит смешивать сухой корм и натуральное питание.

