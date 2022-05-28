Кинолог рассказал, что может вызвать проблемы с желудком у собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что отсутствие четкого графика кормления собаки может вызвать у питомца проблемы с желудком. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"При больших перерывах между кормлениями животное может слишком быстро проглатывать еду, что будет давать большую нагрузку на желудок, а это впоследствии может привести к нарушению работы ЖКТ", – пояснил он.
Кинолог подчеркнул, что слишком маленький перерыв между кормлениями, а также постоянный доступ к еде могут привести к перееданию.
"Важно установить четкий график кормления питомца и всегда его придерживаться, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем", – отметил Голубев.
Специалист добавил, что не стоит смешивать сухой корм и натуральное питание. Он подчеркнул, что сухой корм содержит необходимое количество полезных элементов.
Ранее Голубев рассказал, что из-за своего любопытства собаки даже дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может не знать.
Чтобы предотвратить попадание к собаке опасных предметов, кинолог посоветовал тщательно пересмотреть всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить питомцу, если он попытается их разгрызть или взять в пасть.
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