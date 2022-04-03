Кинолог объяснил, как ухаживать за пожилыми собаками

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У пожилых собак могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением или органами желудочно-кишечного тракта, поэтому следует чаще возить питомца в ветеринарную клинику, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, делать это лучше не реже двух раз в год. Благодаря регулярной профилактике врач может выявить потенциальные проблемы со здоровьем питомца. Кроме того, эксперт рекомендовал уделить особое внимание качественному и регулярному питанию. Рацион собаки должен быть обогащен белками, витаминами и минеральными веществами, но при этом содержать меньше жиров.

"Если вы используете готовые корма, то лучше всего выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Как правило, в его состав будет входить все, что необходимо питомцу для поддержания здоровья. Давайте собаке такую пищу, которую можно без труда пережевывать и которая не вызывает дискомфорта со стороны органов ЖКТ", – приводит слова Голубева РИА Новости.

Ухудшить состояние пожилых собак могут стрессовые ситуации, продолжил кинолог. Он посоветовал минимизировать эмоциональную нагрузку. В частности, сократить время общения питомца с детьми и слишком активными молодыми собаками, а также воздержаться от дальних поездок.

"Питомцу, возможно, потребуется больше отдыха и сна, но это не значит, что пес должен все время лежать дома. Если вы не будете заниматься с питомцем и побуждать собаку двигаться, она быстро угаснет на лежанке. Не отменяйте прогулки с пожилым псом", – добавил эксперт.

Ранее Голубев рассказал, как правильно поменять питание для собаки. Он отметил, что необходимо учитывать размер, возраст, энергетические потребности и физиологические особенности питомца. Также нельзя забывать о жизненно важных питательных веществах, которые должны содержаться в суточном рационе в сбалансированном соотношении.