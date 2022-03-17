Кинолог объяснил, как безопасно перевести собаку на другой корм

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно поменять питание для собаки.
В первую очередь, подчеркнул эксперт, необходимо учитывать размер, возраст, энергетические потребности и физиологические особенности питомца.
"Также не забывайте про жизненно важные питательные вещества, которые должны содержаться в суточном рационе в сбалансированном соотношении. Совокупность этих факторов – гарантия безопасного перехода на другое питание, – приводит его слова РИА Новости.
Если речь идет о выборе другого лечебного корма, продолжил Голубев, то необходимо проконсультироваться с лечащим ветеринаром.
Сбалансированный рацион, подчеркнул эксперт, должен содержать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника.
Специалист подчеркнул, чтобы смена корма прошла без проблем, организму питомца нужно дать время приспособиться к новой пище. Для начала новый корм нужно добавлять в уже привычный, каждый раз меняя соотношение, добавил Голубев.
"Когда вы поменяете рацион собаке, следите за состоянием шерсти, за реакцией кишечника и физическим состоянием любимца. Если у собаки сохранился нормальный стул, шерсть не потеряла цвет и блеск, а хорошее настроение и самочувствие и дальше сопровождают ее, смена рациона прошла благополучно", – подчеркнул он.
Ранее Голубев предостерег владельцев собак от седации животных перед путешествиями на самолете. Эксперт отметил, что самостоятельное введение каких-либо препаратов угрожает здоровью собаки.
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