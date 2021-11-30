Перечислены популярные интернет-запросы россиян про домашних животных

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30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы россиян о том, какими домашними животными люди интересуются, кого хотят приручить и за кем научиться ухаживать.
Самым популярным оказался вопрос о том, сколько живут кошки, достаточно много запросов касались длительности беременности питомцев. Кроме того, пользователи интересовались, как назвать кота, в каком возрасте следует их кастрировать, а также как отучить домашних животных ходить в туалет в неположенном месте.
Среди интересных поисковых запросов были вопросы о том, как спасти елку от кошек, какой звук их привлекает и сколько лет питомцу по человеческим меркам.
Большинство пользователей оказались заинтересованы в кошках бенгальской породы. На втором и третьем местах оказались ориентальная и абиссинская. Среди остальных пород, о которых спрашивали пользователи, – британская, бурмская, сибирская, сиамская, шотландская вислоухая, невская маскарадная и сфинкс.
Касаемо собак, пользователям было интересно, в каком приюте можно взять питомца. Также люди спрашивали о продолжительности жизни и беременности собак, выборе имени и цене.
Среди необычных запросов в поисковике оказались следующие: о способе стрижки когтей, методе вытащить клеща у питомца и о том, как видят собаки. Также выяснилось, что российские пользователи больше всего заинтересованы биглем, корги, кане-корсо, алабаем и шпицем.
Помимо этого, желающие узнать о кошках и собаках задавали вопросы, которые касались предосторожностей питомцев. Популярным был вопрос: почему нельзя смотреть кошкам в глаза и целовать их. Кроме того, были вопросы о том, что из продуктов нельзя употреблять этим животным.
При этом пользователи "Яндекса" интересовались и другими животными. Большинство хотели узнать, можно ли держать дома пуму, выдру, рысь, енота, мангал, лягушку, квокку, лису и каракала. Также среди запросов – можно ли приручить волка, лису, манула, медведя, крокодила, рысь и еще некоторых животных.
Ранее стало известно, что власти столицы работают над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой соберут анкеты собак и кошек. В будущем база позволит создать публичный каталог животных из приютов для горожан, которые захотят взять себе домой питомца.
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