В Москве появится единая цифровая база бездомных животных

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство столицы работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой соберут анкеты собак и кошек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На первом этапе специалисты тестируют прототип, основой которого является технология автоматизированного учета животных в приютах. В профили животных будут вносить всю информацию о кошках и собаках, что должно упростить документооборот.
В будущем база позволит создать публичный каталог животных из приютов для горожан, которые захотят взять себе домой питомца.
Прототип базы животных, у которых нет дома, разработали участники онлайн-хакатона "Лидеры цифровой трансформации".
Руководитель столичного департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что в городских приютах содержатся около 17 тысяч бездомных животных.
"И хотя сотрудники приютов и волонтеры прилагают все усилия, чтобы их подопечные жили в сухости и тепле, были здоровы и сыты, они не могут заменить питомцам любящих хозяев. Поэтому появилась потребность в создании единой базы, которая позволит систематизировать информацию о животных, а в дальнейшем поможет создать публичный сервис для пристройства собак и кошек", – приводятся в материале слова Лысенко.
По словам руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслава Торсунова, пилотная версия тестируется на базе приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет", в которых живут 450 кошек и более 1,2 тысячи собак.
Планируется, что специалисты завершат тестирование электронной базы до конца ноября текущего года.
Ранее Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект об обязательной регистрации домашних животных. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", а также в некоторые другие законодательные акты.
Необходимость регистрации и учета питомцев объясняется тем, что домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами, чаще всего пополняют популяцию безнадзорных.
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