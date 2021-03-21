Эксперт перечислила смертельные опасности для владельцев кошек

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Названы смертельные опасности для владельцев кошек. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В марте 2020 года в городе Острог на Украине кот случайно задушил младенца, когда уснул у него на лице. По мнению ветеринарного врача-невролога Людмилы Кониковой, в этой трагедии животное не проявляло прямой агрессии к ребенку.

"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное", – объяснила Коникова.

Она отметила, что кошки не способны понимать причинно-следственных связей по причине слабого развития. Животным нравится спать с детьми из-за тепла, запаха молока и любопытства.

"Существует синдром внезапной смерти младенцев. Вскрытие показывает остановку дыхания. Если в тот момент рядом находилась кошка, ее и обвинят", – заявила эксперт.

Коникова порекомендовала не оставлять кошку наедине с детьми до двух лет. Ребенок может случайно сделать животному больно, в ответ зверь способен поцарапать или укусить малыша.

Кроме того, непривитые домашние животные могут переносить очень опасные болезни. В их числе – лептоспироз и бешенство.

"Существует еще токсоплазмоз – паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных и людей, страдающих иммунодефицитом", – объяснила Калинина.

От котят также можно заразиться стригущим лишаем. Данная болезнь легко диагностируется и лечится, успокоила ветеринар.

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