Эксперт перечислила смертельные опасности для владельцев кошек

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: Москва 24/Анна Дворецкая
Названы смертельные опасности для владельцев кошек. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В марте 2020 года в городе Острог на Украине кот случайно задушил младенца, когда уснул у него на лице. По мнению ветеринарного врача-невролога Людмилы Кониковой, в этой трагедии животное не проявляло прямой агрессии к ребенку.
"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное", – объяснила Коникова.
Она отметила, что кошки не способны понимать причинно-следственных связей по причине слабого развития. Животным нравится спать с детьми из-за тепла, запаха молока и любопытства.
"Существует синдром внезапной смерти младенцев. Вскрытие показывает остановку дыхания. Если в тот момент рядом находилась кошка, ее и обвинят", – заявила эксперт.
Коникова порекомендовала не оставлять кошку наедине с детьми до двух лет. Ребенок может случайно сделать животному больно, в ответ зверь способен поцарапать или укусить малыша.
Кроме того, непривитые домашние животные могут переносить очень опасные болезни. В их числе – лептоспироз и бешенство.
"Существует еще токсоплазмоз – паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных и людей, страдающих иммунодефицитом", – объяснила Калинина.
От котят также можно заразиться стригущим лишаем. Данная болезнь легко диагностируется и лечится, успокоила ветеринар.
Ранее в Италии у домашней кошки впервые выявили "британский" штамм коронавируса. Мутация была найдена у восьмилетнего самца европейской короткошерстной породы.
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