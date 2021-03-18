В Италии у домашней кошки впервые выявили "британский" штамм коронавируса

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Фото: depositphotos/4eX
В провинции Новара на севере Италии у домашней кошки впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, заражение зафиксировали ученые Экспериментального зоопрофилактического института (IZSPLV). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вирус данной разновидности был найден у восьмилетнего самца европейской короткошерстной породы, чьи хозяева находились на самоизоляции с коронавирусом. Примерно спустя 10 дней после заражения они заметили симптомы COVID-19 и у своего питомца, после чего обратились в ветеринарную службу.
Специалисты взяли у кота биологический материал и направили его в IZSPLV, где подтвердили наличие "британского" штамма в организме животного. В настоящее время кот, как и его хозяева, находятся на лечении.
Начальник службы по предупреждению заболеваний Пьемонта Бартоломео Грильо предостерег итальянцев от тревоги в связи с выявлением заражения коронавирусом домашнего животного. По его словам, наука не располагает данными, что животные могут оказать значительное влияние на распространения вируса.
"Положительный результат теста кошки на коронавирус не должен вызывать тревогу. Домашние любимцы зачастую живут в помещениях с высокой вирусной нагрузкой, вызванной заболеванием хозяев. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что они могут получить инфекцию", – отметил Грильо.
Однако, по его словам, общепринятые меры безопасности при пандемии предполагают максимальное сокращение контактов между зараженными и их домашними животными.
Ранее латвийские ветеринары обнаружили коронавирус у собаки. Это был первый случай в практике специалистов. Глава Продовольственно-ветеринарной службы страны Марис Балодис в беседе с тележурналистами подтвердил, что собака переболела вирусом. Специалисты изучили полученные анализы и нашли антитела к COVID-19.
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