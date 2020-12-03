Первый случай заболевания домашней кошки COVID-19 выявлен в Швейцарии

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Первый в Швейцарии случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен у домашней кошки. Животное заболело в Цюрихе, сейчас оно не представляет угрозы передачи COVID-19, следует из сообщения Федерального офиса продовольственной безопасности и ветеринарной деятельности страны.

Коронавирус диагностировали у кошки в лаборатории Университета Цюриха.

"В то же время ничего не указывает на то, что коты или собаки могут представлять угрозу заражения человека. Напротив, животные, вполне возможно, не играют никакой роли в распространении вируса", – уточнили в пресс-службе. Заболевшая кошка жила вместе с человеком, у которого подтвердили коронавирус.

В сообщении добавили, что в случае пандемии коронавируса ключевую роль играет передача вируса от человека к человеку. Кроме того, в организации сказали, что случаи заболевания домашних животных SARS-CoV-2, в частности кошек и собак, регистрируются по всему миру.

Ранее ученые назвали симптомы опасного осложнения COVID-19. При экстренных симптомах у заболевшего появляется учащенное сердцебиение, одышка, боль в груди.