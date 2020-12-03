Ученые назвали симптомы опасного осложнения COVID-19

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В результате чрезмерного иммунного ответа на коронавирус может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Специалисты Клиники Мэйо определили симптомы, которые могут служить предвестниками данного осложнения, сообщает Medicalxpress.

Уточняется, что синдром может появиться в первые несколько недель после заражения как у детей, так и у взрослых после того, как основные симптомы COVID-19 уже проходят. Из-за осложнения части тела и органы могут воспалиться, появляется отек, покраснения и боль.

Эксперты предупреждают, что симптомами мультисистемного воспалительного синдрома могут служить лихорадка, боль в животе, рвота, высыпания на коже, усталость, покраснение глаз, губ, языка, диарея, отек конечностей.

При экстренных симптомах у заболевшего появляется учащенное сердцебиение, одышка, боль в груди. Губы и лицо начинают синеть, сознание становится спутанным. Также усиливается боль в животе, рвота, появляются трудности с пробуждением, добавляют медики.

Врачи призывают немедленно обращаться за помощью специалистов при появлении подобных признаков.

Ранее ученые организации Geisinger назвали фактор, который резко увеличивает риск госпитализации в случае заболевания коронавирусом. Им удалось установить, что наибольшее влияние на риск госпитализации оказывают болезни почек.

В частности, при терминальной стадии почечной недостаточности вероятность попасть в больницу в 11 раз превышает вероятность для больного с COVID-19, но без болезней почек.