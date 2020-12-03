Назван фактор, который увеличивает риск госпитализации из-за COVID-19

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Ученые организации Geisinger назвали фактор, который резко увеличивает риск госпитализации в случае заболевания коронавирусом. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.

Исследователи проанализировали медицинские карты 12 971 человека, которые тестировались в системе больницы на COVID-19. Изучались результаты, полученные в период с 7 марта по 19 мая.

Из рассмотренной группы в весенний период коронавирус нашли у 1 604 пациентов, причем 354 потребовалась госпитализация. На следующем шаге ученые оценили, есть ли связь между лечением в стационаре и характером хронических заболеваний.

Им удалось установить, что наибольшее влияние на риск госпитализации оказывают болезни почек. В частности, при терминальной стадии почечной недостаточности вероятность попасть в больницу в 11 раз превышает вероятность для больного с COVID-19, но без болезней почек.

Ученые Geisinger предположили, что такая реакция может быть вызвана наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора COVID-19, в почечных тканях.

Группа китайских исследователей ранее назвала наиболее опасный источник заражения коронавирусом. По данным ученых, если члены семьи вместе соблюдают самоизоляцию, то могут заболеть с большей вероятностью, чем при поездках в общественном транспорте.