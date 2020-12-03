Названы симптомы, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Каждый десятый человек, привитый вакциной от коронавируса "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Это следует из памятки с рекомендациями, которую выдают в Москве, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Недомогание может быть нормальной индивидуальной реакцией организма и одним из признаков формирования иммунитета.
При появлении слабости, общей усталости и тошноте рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать. 5,7% вакцинированных могут испытать ломоту, озноб или чувство жара, головную боль с повышением температуры.
При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен). Врача следует вызвать, если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов.
У 4,7 процента привившихся наблюдаются боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины, 1,5% пациентов могут почувствовать заложенность носа, насморк или першение в горле. В первом случае следует принять лекарство от аллергии, а во втором полоскать горло, много пить и использовать назальные спреи.
У менее чем одного процента может участиться пульс или повыситься давление.
Минздрав РФ выпустил вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.
Вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе
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