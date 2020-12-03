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Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции", – отмечается в сообщении.

Губернаторы по поручению премьера должны продолжать работать для обеспечения надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, проходящих лечение дома.

Сводный доклад о выполнении данных поручений министерство здравоохранения и Роспотребнадзор начнут представлять в правительство регулярно.

Минздрав РФ выпустил вакцину "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. Сейчас препарат проходит третью стадию клинических испытаний с участием 40 тысяч добровольцев.

