В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

Фото: ТАСС/пресс-служба Минздрава России/Дмитрий Куракин

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что вакцина от коронавируса будет существовать в нескольких вариантах.

В интервью радио Sputnik профессор сообщил, что после завершения испытаний как минимум два варианта препарата получатся на основе одной вакцины "Спутник V".

Бутенко добавил, что тестирование должно охватить контингент людей всех возрастных и гендерных групп, так как вакцинация будет распространяться на большую часть населения.

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. Поэтому после испытаний стоит ожидать появление более легкого варианта вакцины, уточнил Бутенко.

"У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого", – сказал он.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Вацина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.