Вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Фото: minzdrav.gov.ru

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ.

В ближайшее время ожидаются поставки в регионы. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Вакцина была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.

Дозы вакцины для проведения пострегистрационных клинических исследований ранее поступили в три городские поликлиники столицы – номер 2, 220 и 62.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Москве с участием добровольцев начнется 5-7 сентября.

Сергей Собянин также рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.