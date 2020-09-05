Собянин рассказал, когда в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года. Об этом глава города рассказал в эфире "Первого канала".

"Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил Собянин.

Глава города также касался темы проведения пострегистрационных испытаний вакцины против COVID-19. Он сообщил, что процесс начнется с предстоящей недели и займет от двух до шести месяцев.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Москве начнется 5-7 сентября. Он отмечал, что прививки от COVID-19 будут получены в 9–10 медицинских учреждениях столицы. Гинцбург подчеркнул, что впоследствии база вакцинации будет расширена до 20 столичных клиник.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться после ноября – декабря 2020 года. Он подчеркнул, что первые партии прививок для групп риска начнут поступать уже в сентябре.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат был разработан в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.