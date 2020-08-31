Более 3 тысяч добровольцев подали заявки на вакцинацию от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса в Москве вызвались порядка 3 тысяч добровольцев, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Получить положительный ответ на участие в исследовании могут участники старше 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний. Все заявки тщательно отбирают московские врачи.
Подать заявление на участие в исследовании можно на портале mos.ru. Отобранные кандидаты в течение полугода будут находиться под медицинским наблюдением. Мониторинг здоровья будет проводиться при помощи телемедицинских технологий.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса могут приступить после ноября – декабря 2020 года. Речь идет о препарате, разработанном в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа.
Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19
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