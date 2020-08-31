В Депздраве рассказали о необходимом интервале между вакцинацией от гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что интервал между вакцинацией от гриппа и новой коронавирусной инфекции должен составлять не менее месяца, сообщает Агентство "Москва".
Хрипун напомнил, что в России зарегистрировали первую вакцину против коронавируса, еще одна отечественная вакцина на подходе, а сейчас можно заявить участие в качестве добровольца на клинические испытания.
"Однако очень важно иметь в виду: когда вакцина появится в гражданском обороте, интервал между вакцинациями от коронавируса и гриппа не должен составлять меньше месяца. Тем более что мы не все знаем об их сочетании", – отметил глава Депздрава.
Вакцинация от сезонного гриппа в Москве начнется 1 сентября. В городе заработают около 450 прививочных пунктов.
Бесплатную прививку можно будет сделать во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Из них 36 пунктов разместят на станциях метро, по два – на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре – в центрах госуслуг "Мои документы".
При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте. В Подмосковье вакцинация от гриппа начнется с 7 сентября.
Эксперт рассказал о прививках от гриппа
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