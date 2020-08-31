В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 450 пунктов вакцинации от гриппа заработают в Москве с 1 сентября. Бесплатную прививку можно будет сделать во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации, сообщает Агентство "Москва".
"С 1 сентября в Москве стартует сезонная вакцинация от гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний", – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
36 мобильных прививочных пунктов разместят на станциях метро, по два – на станциях МЦК и железнодорожных платформах, четыре – в центрах госуслуг "Мои документы". По словам Хрипуна, программу постарались организовать так, чтобы сделать прививку от гриппа горожане могли быстро и удобно.
При себе необходимо иметь паспорт, письменное согласие оформляется на месте. Перед прививкой проводится медосмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. На процедуру уходит 10–15 минут.
Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременным нужно обратиться в поликлинику, горожане младше 18 лет могут пройти процедуру в поликлиниках, детсадах, школах и колледжах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в этом году россияне получат обновленную вакцину от гриппа, которая содержит три новых штамма. Она отметила, что эпидемический сезон в России будет интенсивным и напряженным.
Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить население вакциной от гриппа на безвозмездной основе и без очередей. Предлагается утвердить соответствующие планы-графики.
Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. В Подмосковье вакцинация от гриппа начнется с 7 сентября.
Эксперт рассказал о прививках от гриппа
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