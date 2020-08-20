Доктор Мясников рекомендует россиянам сделать прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В преддверии сезона респираторных заболеваний россиянам настоятельно рекомендуется сделать прививку от гриппа, сообщил врач-кардиолог, главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Он подчеркнул, что позаботиться об этом следует уже в сентябре. По его мнению, вакцинация от гриппа особенно важна в связи с пандемией COVID-19.

"В сложившейся эпидемиологической обстановке особенно важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний, особенно когда существует простой, эффективный и безопасный способ защититься от гриппа", – цитирует доктора Агентство "Москва".

Он напомнил, что традиционно вакцинация в столице начинается в сентябре. Мясников добавил, что за последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая с серьезными осложнениями от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей. Он отметил, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше, поскольку должен быть период времени, когда вакцина должна сработать.

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.

