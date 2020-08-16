Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнется в Москве 1 сентября – Собянин

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ, начнется в столице 1 сентября, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1.
Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей.
"Огромный объем, возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус", – сказал Собянин.
Он отметил, что в этом году объем вакцинации надо повторить и сделать его раньше, поскольку должен быть период времени, когда вакцина должна сработать.
Также мэр сообщил, что ситуация по коронавирусу в городе стабильна по всем показателям. При этом он призвал не расслабляться и выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее.
Накануне Собянин сообщил, что в Москве зафиксирован рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией.По мнению мэра, сложившаяся тенденция сигнализирует о необходимости заранее сделать прививку от гриппа.
Собянин также отметил проблему с возросшим числом ОРВИ, гриппа и сезонных пневмоний. Он подчеркнул, что проведение вакцинации стоит ускорить, особенно среди школьников.
Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства подчеркнул, что прививки следует поставить не менее чем 60% населения, причем дополнительно важно вакцинировать до 75% людей из группы риска по заболеваниям.
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