Собянин призвал ускорить вакцинацию граждан от гриппа

16:39
Фото: ТАСС/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова
В столице вакцинация от гриппа должна начаться раньше обычного и быть более масштабной, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, мы уже сегодня видим проблему, связанную с нарастанием ОРВИ, гриппа, сезонных пневмоний. Для того, чтобы как-то минимизировать наложение одной проблемы на другую, необходима даже более массовая прививка от гриппа, чем была в прошедшие годы и, может быть, даже более ускоренная по времени", – заявил мэр.
Собянин подчеркнул, что особенно это касается школьников.
"Для того, чтобы этого не было, конечно, нужно ускорить и усилить систему вакцинации от гриппа", – добавил глава города.
Ранее Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Также регионам рекомендовано утвердить соответствующие планы-графики. Властям субъектов РФ также сообщили о важности создания условий для дистанционной записи граждан и доставки граждан к месту проведения диспансеризации в случае необходимости.
Также Путин распорядился профинансировать вакцинацию от острых респираторных инфекций до 60% населения страны в грядущий осенне-зимний сезон. Данное распоряжение касается и вакцинации от коронавируса после ее государственной регистрации.
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