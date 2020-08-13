Собянин призвал ускорить вакцинацию граждан от гриппа

Фото: ТАСС/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

В столице вакцинация от гриппа должна начаться раньше обычного и быть более масштабной, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно, мы уже сегодня видим проблему, связанную с нарастанием ОРВИ, гриппа, сезонных пневмоний. Для того, чтобы как-то минимизировать наложение одной проблемы на другую, необходима даже более массовая прививка от гриппа, чем была в прошедшие годы и, может быть, даже более ускоренная по времени", – заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что особенно это касается школьников.

"Для того, чтобы этого не было, конечно, нужно ускорить и усилить систему вакцинации от гриппа", – добавил глава города.

Ранее Владимир Путин порекомендовал властям регионов обеспечить вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Также регионам рекомендовано утвердить соответствующие планы-графики. Властям субъектов РФ также сообщили о важности создания условий для дистанционной записи граждан и доставки граждан к месту проведения диспансеризации в случае необходимости.

Также Путин распорядился профинансировать вакцинацию от острых респираторных инфекций до 60% населения страны в грядущий осенне-зимний сезон. Данное распоряжение касается и вакцинации от коронавируса после ее государственной регистрации.

