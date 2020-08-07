Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В момент вакцинации от коронавируса человек должен чувствовать себя хорошо и быть без повышенной температуры. Об этом рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ученый также добавил, что отказаться от вакцинации стоит людям с аллергией.
"Если [пациент] знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", – приводит РИА Новости слова Альтштейна.
Кроме вышеперечисленных противопоказаний, других предостережений в получении вакцины от COVID-19 даже для пожилых людей нет.
Ранее стало известно, что первыми вакцину от коронавируса в России получат медики и пожилые люди.
Документы для регистрации вакцины от COVID-19 находятся на экспертизе. Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Новости мира за 7 августа: российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа
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