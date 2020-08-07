Послерегистрационное исследование вакцины от COVID-19 проведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве состоится послерегистрационное исследование вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Департамент здравоохранения Москвы совместно с министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса", – рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что принять участие в тесте смогут только некоторые категории граждан. К ним относятся медицинские работники, учителя и те, кто регулярно контактирует с другими людьми.
Как заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, при доказанной безопасности первыми вакцину получат медики и люди старшего возраста. Специалист напомнил, что вакцина центра имени Гамалеи проходит уже третий этап испытаний.
Документы для регистрации вакцины от COVID-19 находятся на данный момент на экспертизе. Решение по ней будет принято позже, однако в качестве предварительной даты регистрации называется 12 августа.
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