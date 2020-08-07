Экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 началось в аэропорту Внуково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Внуково запустили экспресс-тестирование пассажиров на коронавирусную инфекцию системой EMG с возможностью узнать результат через час. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В аэропорту Внуково организовано 40–60-минутное тестирование для всех желающих, не только для пассажиров. Проводят все в отдельном помещении в конце терминала А", – рассказал начальник медико-санитарной части АО "Международный аэропорт "Внуково" Эдуард Геворкян.

Он уточнил, что тестирование стоит 2 750 рублей. Если тест показывает положительный результат на коронавирус, то данные человека автоматически передаются сотрудникам Роспотребнадзора. Врачи работают в аэропорту в круглосуточном режиме. Справки выдаются, по словам Геворкяна, на английском языке для удобства других стран.

"Врачи работают круглосуточно. Человек заходит в первую комнату, где берут тест. Работа передается в "грязную" зону, в "чистой" зоне выдается результат. Помещение никак не связано с терминалом и пассажиропотоком", – подчеркнул Геворкян.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропорт Внуково объявили о соглашении по запуску экспресс-тестирования прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением высокоточных тест-систем.

В конце июля услугу экспресс-тестирования на коронавирус системой EMG запустили в аэропорту Шереметьево. В дальнейшем ее хотят начать использовать и в аэропорту Домодедово.

За последние сутки в России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции.

