В России выявили 5 241 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За последние сутки в России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.
На Москву пришлось 686 случаев, на Свердловскую область – 180, на Московскую область – 158, Санкт Петербург – 157, Ханты-Мансийский АО – 143, Иркутскую область – 130, Ростовскую область – 128, Красноярский край – 126, Мурманскую область – 119, Краснодарский край – 115, Омскую область – 107, Ставропольский край – 104, Нижегородскую и Оренбургскую области – по 103.
Еще 102 новых случая коронавируса выявили в Хабаровском крае, в Ульяновской области – 100, Кемеровской области и Приморском крае – по 96, в Воронежской области и Алтайском крае – по 95, Саратовской области – 94, в Волгоградской области – 93, Новосибирской области – 92, в Ямало-Ненецком АО – 91, Челябинской области – 89, Тюменской области – 79, Пермском крае – 72, Сахалинской области – 66.
В Архангельской области выявили 64 новых случая, в Карелии и Кировской области – по 58, в Якутии – 56, в Пензенской и Томской областях – по 54, в Коми – 52, Белгородской области – 49, Дагестане – 48, Самарской области – 42, Ярославской области и Карелии – по 41, Астраханской области и Крыму – по 39, Орловской области – 37, Костромской области – 35, Башкирии – 35, Чувашии – 33, Курской области – 32, Тульской области – 31.
В Ленинградской области, Ингушетии и Мордовии выявили по 30 новых случаев, в Вологодской области, Татарстане, Бурятии – по 29, в Тверской области и Удмуртии – по 28, в Калужской, Тамбовской областях и Камчатском крае – по 27, Тыве – 26, Ивановской и Рязанской областях – по 25, Адыгее и Курганской области – по 24, во Владимирской области – 23, Амурской и Магаданской областях – по 22, Псковской области – 20, в Брянской, Липецкой, Смоленской областях и Хакасии – по 19.
Еще по 15 новых случаев зарегистрировали в Калининградской области и в Кабардино-Балкарской Республике, в Марий Эл – 14, Новгородской области – 13, Забайкальском крае – 12, Алтае, Севастополе – по 11, в Карачаево-Черкесской Республике и Чечне – по 10, Северной Осетии – 7, Еврейской АО – 3, Чукотском АО – 2.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, за сутки – 119. Выздоровели за сутки 7 235 человек, за все время – 683 592 человека.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказывал, что во всем мире от коронавируса на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин. Всего специалистами разрабатывается свыше 200 препаратов от COVID-19.
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