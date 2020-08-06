Шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания – ВОЗ

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Шесть вакцин от COVID-19 в мире находятся на стадии клинических испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания", – сказал Гебрейесус, уточнив, что будущая вакцина должна быть доступна для каждого.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Там отметили, что в работе учитываются все обязательные требования, учитывается отечественный и мировой опыт. Специалисты отмечают, что препарат будет безопасным и качественным.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. По его словам, серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.

Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.

