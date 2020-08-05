Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что в работе учитываются все обязательные требования, учитывается отечественный и мировой опыт. Специалисты отмечают, что препарат будет безопасным и качественным.
"Центр "Вектор", который работает над вакциной, следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации", – отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что добровольцы повторно получат вакцину от коронавируса, разработанную в центре "Вектор". Участникам сделают уколы еще раз спустя 21 день.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,1 миллиона случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
В России выявлено 866 627 случаев COVID-19, вылечились 669 026 человек, скончались 14 490.
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