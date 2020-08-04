Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Прививаться от гриппа специалисты Роспотребназора рекомендуют во второй половине августа или в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуется дополнительно перед началом прививочной кампании", – отметили специалисты ведомства.
Уточняется, что значительной разницы между зарубежными вакцинами и отечественными нет. Все они соответствуют рекомендациям ВОЗ.
"Почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. На сегодняшний день нет сведений об особой опасности тех типов, которые ожидаются в 2020–2021 годах. Однако мы не забываем о том, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов во всем мире", – добавили в сообщении ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что сезонную вакцинацию населения от гриппа необходимо начать раньше обычного времени из-за COVID-19.
Три обновленных штамма гриппа придут в Россию осенью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: