Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Прививаться от гриппа специалисты Роспотребназора рекомендуют во второй половине августа или в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых организуется дополнительно перед началом прививочной кампании", – отметили специалисты ведомства.

Уточняется, что значительной разницы между зарубежными вакцинами и отечественными нет. Все они соответствуют рекомендациям ВОЗ.

"Почти каждый год мы встречаемся с новыми вариантами гриппа. На сегодняшний день нет сведений об особой опасности тех типов, которые ожидаются в 2020–2021 годах. Однако мы не забываем о том, что грипп ежегодно дает огромное число случаев тяжелого течения, осложнений и летальных исходов во всем мире", – добавили в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что сезонную вакцинацию населения от гриппа необходимо начать раньше обычного времени из-за COVID-19.