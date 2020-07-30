Вакцинацию от гриппа в Москве необходимо начать раньше из-за COVID-19 – Собянин

17:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В условиях пандемии сезонную вакцинацию от гриппа в столице необходимо начать раньше обычного. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В период возрастания ОРВИ, гриппа ситуация может осложняться. Чтобы этого не допустить, нужно начать делать прививки раньше, чем в предыдущие годы", – отметил мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что пик по коронавирусу в Москве пройден, ситуация в городе стабильная. Он также уточнил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе в ближайшие сроки вряд ли снизится.
За последние сутки в стране подтвердили 5 509 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, всего в РФ зарегистрировано 834 499 случаев. На столицу приходится 240 664, в том числе 678 новых.
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