Пик по коронавирусу в Москве пройден – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пик по коронавирусу в Москве пройден, ситуация стабильна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы прошли пик и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем", – сказал Собянин.

Мэр столицы сообщил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе в ближайшие сроки вряд ли снизится. Он отметил, что ситуация стабильна: по сравнению с пиковым уровнем объем выявленных случаев снизился в десять раз.

При этом власти Москвы не уверены в возможности проведения Дня города. Но, по словам мэра, подготовка к празднованию началась.

За последние сутки в стране подтвердили 5 509 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, всего в РФ зарегистрировано 834 499 случаев. На столицу приходится 240 664, в том числе 678 новых.