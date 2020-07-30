Голые лица. Штрафуют ли сейчас пассажиров без масок и перчаток

Москвичи перестали носить маски и перчатки в общественных местах

Количество москвичей, переставших носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте, увеличивается с каждым днем. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Пассажиры, как правило, заявляют, что в маске в метро жарко или ссылаются на то, что она мешает сама по себе. В то же время, полноценная дезинфекция на станциях, местах общего пользования и непосредственно в вагонах сохраняется.

Кроме того, в Московском метрополитене организованы специальные рейды по выявлению нарушителей санитарных требований. Если пассажир не соблюдает масочный режим, ему может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Избежать взыскания можно – достаточно надеть маску и перчатки после обращения контролера. В этом случае нарушение зафиксировано не будет.

Сотрудники метро дополнительно проводят профилактические беседы в нарушителями. Они объясняют порядок ношения масок и перчаток на транспорте, а также напоминают, что приобрести средства индивидуальной защиты можно непосредственно на станциях.

Несмотря на негативную тенденцию, есть и те, кто от масок и перчаток не отказывается и пока не планирует.

"Лучше бы все пользовались. Для себя же хорошо, чтобы не заразиться и других еще, близких не заражать", – заявила одна из опрошенных пассажирок.

Масочный режим продолжает действовать не только в России, но и в ряде других государств. Так, в странах Азии это уже стало нормой. К этому же склоняются и российские эксперты – граждан призывают взять за привычку использование средств защиты.

"Транспортный операторы по всему миру рекомендуют пассажирам носить маски для предотвращения распространения коронавируса. Такие рекомендации базируются как на собственном опыте транспортный операторов, так и на исследованиях Всемирной организации здравоохранения", – заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Специалист подчеркнул, что масочный режим особенно важен в условиях возрастающего пассажиропотока. В подобной ситуации сложнее соблюдать социальную дистанцию.

"В Московском метрополитене пассажиропоток растет. Так, на прошлой неделе был зафиксирован самый высокий пассажиропоток с момента начала пандемии. Количество пассажиров превысило 5,3 миллиона пассажиров. Это на 12% больше, чем в прошлом месяце", – объяснил Латыпов.

Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. При прогулках маски и перчатки не обязательны, однако необходимы при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.

По данным департамента торговли и услуг Москвы, за время пандемии компетентные органы выписали более 5 тысяч штрафов магазинам за нарушение масочного режима со стороны сотрудников или покупателей.

Приобретение средств индивидуальной защиты после весеннего повышенного спроса стало доступнее. Стоимость средств индивидуальной защиты варьируется, но в некоторых аптеках их можно купить примерно за 5 рублей за штуку. В интернет-аптеках самые дешевые варианты начинаются от 7 рублей за штуку.

