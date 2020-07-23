Соцдистанция и маски в общественных местах останутся обязательными в Подмосковье

23 июля, 19:50
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Обеспечение социальной дистанции и маски в общественных местах все еще обязательны в Московской области. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
При этом в документе указано, что за обеспечением социальной дистанции на предприятиях должны следить владельцы.
Без изменений останутся и некоторые другие правила. В Подмосковье по-прежнему будут изолировать тех, кто контактировал с больными коронавирусом, все так же запрещены массовые мероприятия.
Кроме того, нельзя посещать ночные клубы и дискотеки. При занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров, а всего в группе не может быть более 5 человек.
Наконец в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний. Это требование устанавливается на периоды с 15 июня по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 июля по 26 июля, с 27 июля по 9 августа.
Ранее в Московской области сняли ограничение на посещение местных пляжей. К официальным местам купания предъявляются соответствующие требования – наличие разметки для соцдистанции, спасателей, места купания для детей.
Москвичам напомнили о необходимости носить маски и перчатки
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