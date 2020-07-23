Соцдистанция и маски в общественных местах останутся обязательными в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Обеспечение социальной дистанции и маски в общественных местах все еще обязательны в Московской области. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

При этом в документе указано, что за обеспечением социальной дистанции на предприятиях должны следить владельцы.

Без изменений останутся и некоторые другие правила. В Подмосковье по-прежнему будут изолировать тех, кто контактировал с больными коронавирусом, все так же запрещены массовые мероприятия.

Кроме того, нельзя посещать ночные клубы и дискотеки. При занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров, а всего в группе не может быть более 5 человек.

Наконец в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний. Это требование устанавливается на периоды с 15 июня по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 июля по 26 июля, с 27 июля по 9 августа.

Ранее в Московской области сняли ограничение на посещение местных пляжей. К официальным местам купания предъявляются соответствующие требования – наличие разметки для соцдистанции, спасателей, места купания для детей.