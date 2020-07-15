Ограничения на посещение пляжей сняты в Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о снятии ограничений на посещение пляжей, расположенных в регионе. Об этом заявили представители правительства Московской области, передает РИА Новости.

"Среди обязательных требований к ним – работа спасательного поста, оснащение пляжа буйками, организация мест для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции – сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция мест общего пользования", – уточняется в сообщении министра правительства области по информационной политике Анастасии Звягиной.

Кроме того, на пляжах надо убирать мусор, косить траву, а при необходимости подсыпать песок около водоемов.

На территории зон отдыха должны находиться шезлонги, скамьи, теневые навесы, урны, кабинки для переодеваний, а также туалеты. Посещать пляжи можно с 15 июля.

Известно, что наименьшие темпы прироста случаев коронавируса за сутки зарегистрированы в Москве, Московской области, Республике Северная Осетия и в Севастополе. Всего в России выявили 6 422 новых случая COVID-19.

Ранее эксперты рассказали, какие опасности поджидают на пляже. Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович подчеркнула, что при игре в песке можно подхватить гельминты и токсооплазмоз.