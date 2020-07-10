В Подмосковье 23 больницы возобновили обычный прием пациентов – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 4,3 тысячи коек на базе 23 больниц Подмосковья вернули к плановому режиму работы в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в первую очередь восстанавливается плановая помощь пациентам в многопрофильных стационарах по наиболее востребованным направлениям.

"Это кардиология, неврология, хирургия, травматология. В общей сложности мы вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую", – приводятся в сообщении пресс-службы слов Стригунковой.

Отмечается, что во всех больницах провели дезинфекцию, все сотрудники прошли обследование.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, возобновили плановый прием пациентов. Ракова напомнила, что в период пандемии коронавируса в КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и COVID-19, для планового посещения эти здания были закрыты.

По ее словам, во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на COVID-19. Ракова отметила, с начала работы во всех КТ-центрах провели более 189 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание.

