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Общество

00:51

Ученые подтвердили связь между группой крови и смертностью от COVID-19

общество безопасность медицина за рубежом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ученые нашли подтверждение связи между группой крови и смертностью от COVID-19. Соответствующий вывод сделали специалисты из Ирана.

Согласно опубликованному на портале MedRxiv исследованию, тяжелее всего коронавирус переносят люди со второй группой крови. Ранее аналогичный вывод сделали американские специалисты.

Чуть менее заболевание угрожает пациентам с третьей и четвертой группами крови. Наименее уязвимыми для COVID-19 остаются люди с первой группой.

В публикации иранских ученых добавляется, что влияние группы крови на тяжесть протекания заболевания не имеет связи с осложнениями или факторами риска.

Ранее немецкие ученые назвали причины уязвимости носителей второй группы крови перед коронавирусом. Сообщалось, что исследователи проанализировали генетические данные почти двух тысяч носителей COVID-19.

Действительно ли люди со II группой крови наиболее подвержены коронавирусу

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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