Ученые назвали причины уязвимости носителей II группы крови перед коронавирусом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Ученые выяснили, что носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу нового типа (SARS-CoV-2) из-за особой мутации. Предварительные результаты исследования появились в электронной научной библиотеке medRxiv.
Коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке проанализировали генетические данные почти двух тысяч носителей коронавируса. Они предполагают, что связанные со второй группой мутации повышают свертываемость крови.
Ученых интересовало, какие еще генетические факторы, помимо мутаций в гене APOE, могут помогать коронавирусу и способствовать осложнениям при COVID-19. Для ответа на этот вопрос генетики расшифровали геномы 1 980 жителей Испании и Италии, которые попали в семь разных больниц с тяжелой формой коронавирусной инфекции. В общей сложности медики и генетики изучили, как на вероятность развития и характер протекания COVID-19 влияют более 8,5 миллиона вариаций в структуре генов.
На вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая – на девятой хромосоме. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая – в той части генома, которая определяет группу крови человека.
Первый ген напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека, а из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свертываемость крови, что очень опасно для носителей COVID-19. Подобные мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови.
Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев в то же время считает, что группа крови не может влиять на склонность человека к заболеваниям. По его словам, у каждого организма индивидуальная реакция на болезнь, Румянцев сказал, что статистика групп крови, которая ведется по пациентам, находящимся в стационарах, не показательна.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечала, что среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией большинство людей со второй группой крови, меньше всего – с четвертой. Она добавила, что такая статистика была выявлена не только в центрах ФМБА, но и за рубежом. Скворцова предположила, что причиной тому может быть частота представленности групп крови.
В марте медики из Китая заметили, что вероятность заражения коронавирусом зависит не только от возраста человека, гипертонии или диабета, но и от группы крови. Оказалось, что носители второй группы крови (А) на 20% чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители страны, а обладатели первой группы крови (O) заражались коронавирусом на 30% реже.
Действительно ли люди со II группой крови наиболее подвержены коронавирусу
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