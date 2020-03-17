Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты выяснили, что люди со II группой крови чаще других заражаются новым коронавирусом. Об этом говорится на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.
Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти четырех тысяч человек у трети была I группа, у другой трети – II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся (9,1%) – IV.
Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице. В итоге пациентов со II группой оказалось 37,75%, с III – 26,42%, с I группой крови – 25,80% и с IV – 10,3%.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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