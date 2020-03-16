Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 93 человек, передает ТАСС.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 79 пациентов находятся в стационаре, четверо выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи, пояснила она.

Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что в РФ производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Их отправят во все субъекты страны. Также в России сформирован двухнедельный запас лекарств.

Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход.

Голикова также сообщила, что в расписание ЕГЭ внесут изменения. Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.

В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

15 марта Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее Сергей Собянин. Главой координационного совета по борьбе с распространением коронавируса стал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Заказ безрецептурных лекарств с доставкой должны разрешить через интернет.